Son remplaçant à Manchester City est déjà identifié : les chances de voir Kevin De Bruyne rester en Europe sont minces

La fin de l'aventure de Kevin De Bruyne à Manchester City semble de plus en plus proche. De nombreux clubs européens pourraient encore profiter de son talent, mais son avenir semble se dessiner loin du Vieux Continent.

Kevin De Bruyne a 33 ans et a joué la moitié de sa vie au plus haut niveau : le temps n'épargne personne, même pas quelqu'un avec son talent. Sa tête est toujours celle d'un joueur de haut niveau absolu, mais son corps ne peut pas toujours suivre le cerveau.

Toujours ultracompétitif

C'est quelque chose que De Bruyne a du mal à accepter, car sa barre est toujours très haut pour lui-même et pour ses coéquipiers. Mais Manchester City semble ne plus vouloir renouveler son contrat et a déjà un remplaçant en tête.

En effet, Manchester City aurait Tijjani Reijnders dans le viseur comme éventuel successeur de De Bruyne. Le milieu de terrain néerlandais de l'AC Milan a connu une progression impressionnante et est devenu en peu de temps un joueur clé à la fois pour son club et pour l'équipe nationale des Pays-Bas. City envisage de faire une offre cet été.

À 26 ans, Reijnders est l'un des rares points positifs d'une saison irrégulière pour l'AC Milan. Pep Guardiola et son staff cherchent des renforts. Le nom de Florian Wirtz avait déjà été mentionné.

Mercredi, face à Leicester City, De Bruyne est resté 90 minutes sur le banc. Grealish et maintenant Gonzalez lui sont souvent préférés. Guardiola prépare déjà un avenir sans KDB. Ainsi, l'aventure de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League risque de se terminer un peu amèrement.

Seule une équipe de haut niveau en Europe peut encore le retenir ici

Car où va-t-il maintenant aller? Presque toute équipe européenne de second plan donnerait encore un bras et une jambe pour ses services. Mais De Bruyne lui-même voudrait probablement quelque chose d'un peu plus exotique comme dernier défi, si aucune équipe de haut niveau ne se manifeste pour jouer les premiers rôles.

Ce qui pourrait encore le convaincre : une équipe du top européen où, à la manière de Modric, il pourrait jouer un cran plus bas. Sinon, on pourrait le voir partir en MLS. Là où il pourrait emmener sa famille et où les enfants parlent déjà la langue.

La situation devra se clarifier dans les prochaines semaines/mois. Mais une chose est sûre, comme il l'a prouvé avec les Diables Rouges contre l'Ukraine : KDB peut encore, avec une inspiration géniale ou une passe décisive, renverser un match.