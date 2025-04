Un joueur de l'Antwerp observé au Parc Duden, mais deux joueurs de l'Union lui ont peut-être volé la vedette !

Le Celtic Glasgow semble apprécier les talents venus de Jupiler Pro League. Plusieurs joueurs auraient été scrutés par le géant écossais lors d'Union Saint-Gilloise - Antwerp.

Après Arne Engels et, dans une moindre mesure au vu de son CV dépassant largement la Pro League, Kasper Schmeichel, le Celtic Glasgow se tourne à nouveau vers la Belgique pour renforcer son équipe en vue de la prochaine saison.

Lors du premier match de Play-offs entre l'Union et l'Antwerp au Parc Duden, des recruteurs du Celtic ont ainsi observé plusieurs joueurs, notamment Michel-Ange Balikwisha, qui est revenu en pleine forme après une longue absence pour blessure. C'est ce qu'affirme le Scottish Sun.

Balikwisha était le joueur pour lequel les scouts présents s'étaient déplacés, et il s'est signalé avec une passe décisive sur le seul but de l'Antwerp. Mais on peut dire que l'attaquant a vécu une soirée difficile, comme toute son équipe.

Le Great Old, cependant, ne serait pas opposé à un départ l'été prochain, mais réclamera entre 5 et 6 millions d'euros. Un montant que le Celtic Glasgow serait disposé à mettre sur la table : des discussions pourraient être entamées.

En plus de Balikwisha, les recruteurs du Celtic ont également bien noté le talent de Noah Sadiki et Franjo Ivanovic, qui brillent cette saison avec l'Union Saint-Gilloise et ont été une fois de plus étincelants samedi. Mais concernant ces deux joueurs, les montants demandés risquent d'excéder ce que mettrait le club écossais.