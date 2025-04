Scandale de paris illégaux en Serie A : deux champions du monde pris dans la tourmente

L'enquête s'étend comme une traînée de poudre. Après Tonali et Fagioli, douze nouveaux joueurs dont des stars comme Di María et Paredes sont dans le viseur.

La tourmente des paris illégaux secoue à nouveau le football italien. Alors que Sandro Tonali et Nicolò Fagioli purgent déjà de lourdes suspensions, une nouvelle vague d'enquêtes vient d'éclabousser plusieurs autres joueurs, dont des figures connues comme les Argentins Leandro Paredes (AS Rome) et Ángel Di María (Benfica) selon les agences de presse ANSA et AGI.

Les investigations, menées entre décembre 2021 et octobre 2023 révèlent des pratiques inquiétantes : des paris sur divers sports, avec une prédilection troublante pour les tables de poker virtuelles.

Derrière les mailles du filet, on trouve des visages familiers du championnat italien. Weston McKennie et Mattia Perin (Juventus), Raoul Bellanova (Atalanta) ou encore Samuele Ricci (Torino) sont dans le collimateur des enquêteurs. La méthode est implacable : analyse des smartphones et auditions serrées, comme celles qui ont piégé Tonali et Fagioli.

Ces derniers, sanctionnés respectivement de dix et sept mois ont servi de cas d'école, le premier pour avoir parié sur ses propres matches, le second pour une addiction ayant généré plus de trois millions d'euros de dettes.

L'affaire prend une tournure policière inédite. Cinq individus, soupçonnés d'avoir orchestré ce réseau depuis une bijouterie milanaise viennent d'être placés en détention domiciliaire. Le butin saisi ? 1,5 million d'euros.