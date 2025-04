Un supporter exclu du stade...pour avoir joué du fifre : la D1 ACFF n'arrêtera jamais de nous surprendre

Un supporter de l'Olympic Charleroi a été invité à quitter les tribunes du Tondreau le weekend dernier. La raison ? Le bruit produit par son instrument.

Dans les rangs de l'Olympic Charleroi, Olivier est un supporter connu de tous pour accompagner l'équipe. Mais le weekend dernier, il a été interpellé par un policier et a dû quitter sa place en tribune.

Un acte de hooliganisme serait-il en cause ? Pas du tout : ce sympathisant des Dogues dérangeait à cause de son fifre, une petite flûte traversière à 6 trous au son aigu et au timbre perçant, utilisée autrefois dans les fanfares militaires.

"Cela faisait un quart d'heure que je "fifrais" en tribune lorsqu'un policier de la brigade du foot est venu gentiment me demander d'arrêter de jouer ou sortir du stade. J'étais venu pour jouer alors je me suis mis à l'écart, vers la sortie", explique-t-il à nos confrères de L'Avenir.

Un son assez particulier pour les non-initiés

"J'ai continué de jouer mais de là où j'étais, la réverbération du son était encore plus forte! En fait, le son produit par mon fifre dérangeait trois joueurs de Mons qui se sont plaints d'être déconcentrés à leur staff. C'est ce que m'a dit le policier lorsqu'il a téléphoné au staff pour demander si je pouvais revenir en seconde période. Je précise que les policiers furent accueillants et charmants avec moi", rigole-t-il.

L'épisode ne l'incitera pas à arrêter d'emmener son instrument au stade : "Je joue du fifre depuis mes 15 ans, les supporters et joueurs de La Neuville adorent ce son, ils m'ont même payé des coups à boire une fois en VIP, après le match. Je joue entre autres "la marche des grenadiers" quand l'équipe se porte à l'attaque, un air entraînant. Des joueurs comme Roman Ferber ou Léandro Rousseau aiment bien, ils me saluent même en tribune quand ils m'aperçoivent".