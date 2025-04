"Dans une telle situation, il n'y a pas de place pour les expérimentations" : Saint-Trond annonce officiellement le successeur de Felice Mazzu

Saint-Trond a officialisé son nouvel entraîneur. Sans surprise, c'est Wouter Vrancken qui prendra l'équipe en main.

Après la gifle infligée par Courtrai (0-3), Saint-Trond a pris ses responsabilités en limogeant Felice Mazzu. La réaction des joueurs est directement survenue, l'équipe disputant l'un de ses meilleurs matchs de la saison dans le choc contre le Cercle de Bruges.

Malgré la belle attitude observée sous les ordres de Frédéric De Meyer, l'ancien adjoint de Mazzu, il était clair qu'un nouveau T1 allait débarquer à titre définitif. Après l'échec des négociations avec Hernan Losada, le STVV est rapidement parvenu à un accord avec Wouter Vrancken.

L'opération a été officialisée il y a quelques minutes : sans club depuis son C4 à La Gantoise, Vrancken reprend bel et bien le flambeau. En cas de descente, il accompagnera l'équipe en D1B.

Un régional de l'étape

"Dans une telle situation, il n'y a pas de place pour les expérimentations. C'est pourquoi nous avons opté pour un entraîneur expérimenté, doté d'une vision positive du football et d'une connaissance approfondie de la Jupiler Pro League", explique le directeur sportif André Pinto.

"De plus, Wouter, en tant que pur-sang trudonnaire et ancien joueur du club, connaît parfaitement la maison. Il a donc été notre premier choix dès le premier jour. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour remporter les Playdowns", conclut-il.

Vrancken se réjouit également : " Devenir entraîneur du club de ma ville, Saint-Trond, me procure un sentiment très positif. Ces derniers jours, j'ai reçu de nombreuses réactions positives de la part des supporters et des habitants de la région. Je ferai tout mon possible chaque jour pour que la Hesbaye soit fière de son équipe".