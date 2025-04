De nouvelles responsabilités pour Gaëtan Englebert au RFC Liège : "On connaît ce club et on l'aime"

Une page se tourne au RFC Liège avec le départ de Pierre François. Cela aura des conséquences au niveau du staff.

La semaine dernière, Pierre François a annoncé son départ du RFC Liège après trois ans de bons et loyaux services en tant qu'administrateur-délégué du club.

"Je me réjouis d'avoir pu faire partie de la belle histoire Sang & Marine, en contribuant à son retour en Pro League (...) mes objectifs étant réalisés, il est temps de céder le relais à d'autres", avait-il déclaré.

Malgré ce changement de régime, Gaëtan Englebert et ses adjoints resteront bien à la barre : "Nous sommes toujours sous contrat pour deux saisons. Nous sommes contents de ce que nous avons ici. Bien sûr, un club à 30 km est peut-être mieux au niveau des infrastructures, des moyens etc. Mais à Rocourt, il y a une ambiance particulière, on connaît le club et on l'aime", a-t-il déclaré après la victoire contre les U23 de Genk.

Manager à l'anglaise

Mieux, Englebert sera investi de certaines responsabilités supplémentaires jusqu'à ce qu'un successeur soit désigné : "Durant cette période, la transition sera assurée par Gaëtan, dont les responsabilités sportives seront renforcées, et par son directeur des Opérations Alain Pappaert, sous la supervision des co-présidents Kirsch et Lacomble".

Comme le rapporte La Dernière Heure, cela signifie concrètement que le staff aura la responsabilité de composer l'équipe pour la saison prochaine. Une sorte de rôle de manager à l'anglaise pour Englebert et son équipe cet été. Depuis la fin de sa carrière de joueur chez les Sang et Marine en 2013, Gaëtan Englebert a déjà enfilé plusieurs casquettes, il n'aura vraisemblablement aucun mal à assurer cette transition.