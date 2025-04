La chance de l'Union Saint-Gilloise ? Genk pourrait être privé de quatre joueurs pour le match crucial de ce week-end !

Le KRC Genk croise les doigts à l'approche de la réception de l'Union Saint-Gilloise. Déjà battus le week-end dernier, ils pourraient affronter l'équipe en forme de ce début de Playoffs sans certains cadres.

Le Racing Genk pourrait bien faire une très mauvaise affaire ce week-end. Les Limbourgeois ont vu le Club de Bruges revenir à un point seulement en s'inclinant au Jan Breydel dimanche dernier ; l'Union elle-même n'est plus qu'à trois points.

S'ils ne gagnent pas dimanche face à l'USG, les leaders peuvent donc voir Bruges reprendre la tête, et même l'Union revenir à leur hauteur en cas de défaite. Autant dire que la pression sera sur leurs épaules. Et la mauvaise nouvelle pour Thorsten Fink est qu'il pourrait aborder ce match avec un noyau déforcé.

Le Belang van Limburg rapporte en effet qu'en plus de Jarne Steuckers, qui a déjà manqué les deux matchs précédents, trois joueurs très importants étaient absents des derniers entraînements. Il s'agit de Bryan Heynen, Joris Kayembe et Hyeon-Gyu Oh.

Concernant ces deux derniers, il s'agissait d'une absence pour maladie ; reste à voir s'ils seront pleinement remis pour ce week-end. Heynen était laissé au repos après une longue série de matchs : il n'a plus manqué une minute de championnat depuis... septembre dernier.

Jarne Steuckers, lui, a repris le chemin de l'entraînement mais pourrait manquer de rythme pour le match de ce dimanche, même s'il devrait bel et bien être de retour dans le noyau genkois.