"Maintenant que ce chapitre est clos..." : David Hubert s'exprime pour la première fois sur son départ d'Anderlecht

David Hubert prend le temps de digérer son C4 d'Anderlecht. Il veut garder la tête haute et repartir de l'avant.

Après la dernière journée de la phase classique, Anderlecht avait créé une énorme surprise en licenciant David Hubert pour le remplacer dans la foulée par Besnik Hasi. Un sacré choc pour les supporters, les joueurs...et Hubert lui-même.

L'ancien entraîneur du Sporting a préféré rester discret et ne pas livrer ses états d'âme à la presse. Aujourd'hui, il a tout de même réagi pour la première fois via quelques mots sur son compte Linkedin.

"Il y a quelques semaines, ma collaboration avec le RSC Anderlecht a pris fin, juste avant les play-offs et la finale de la coupe. Ce fut un privilège de travailler avec des joueurs talentueux et des collègues dévoués pendant trois saisons. Le football est par nature imprévisible, sur et en dehors du terrain, et je souhaite au club le meilleur pour l'avenir", écrit-il.

Sans rancune

"À tous ceux que j'ai rencontrés au cours de mon passage au club – joueurs, staff et supporters – merci pour votre confiance, votre soutien et votre engagement commun. Maintenant que ce chapitre est clos, j'ai hâte de découvrir l'avenir", conclut Hubert.

Comme tout le monde, il ne lui aura pas échappé que Besnik Hasi n'en mène pas large depuis le début des Playoffs. Qu'aurait fait David Hubert à sa place ? La question restera à jamais sans réponse.