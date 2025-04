🎥 Ce n'est pas pour rien que Sclessin en a fait l'un de ses chouchous : la préparation de Marlon Fossey quand il apprend qu'il sera le capitaine du Standard

Marlon Fossey √©tait le capitaine du Standard le weekend dernier √† Dender. Il n'a pas pris ce r√īle √† la l√©g√®re.

Nos clubs de football montrent de plus en plus souvent les discours d'avant-match qui sont tenus dans les vestiaires, pour faire sentir aux supporters une certaine proximité. On a ainsi pu voir le speech de Marlon Fossey avant le match du Standard à Dender. L'international américain s'est exprimé en anglais et en français.

"Les supporters ne méritent qu'une chose. C'est de nous voir nous battre comme des lions sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le minimum. In english : there will be thousands of people today. They spent money to watch us play. The least they can expect is pride and personnality, passion. To win your tackles, to run for your brothers. Trois points comme des frères", a-t-il lancé pour rassembler ses troupes.

La dédicace à sa prof de français

Fossey a de qui tenir : "D'habitude, c'est Aiden qui parle à l'équipe avant de sortir des vestiaires. Il fait un super boulot pour motiver tout le monde. Quand j'ai ce rôle de capitaine, je sais qu'il y a des joueurs et un staff francophones ainsi que des joueurs anglophones. Je veux pouvoir communiquer avec toutes les catégories".

Avec l'absence d'O'Neill, Marlon Fossey a pris la parole avec plaisir...après une petite préparation : "Mes leçons de français n'ont peut-être pas été aussi consistantes cette saison mais si je sais que je serai capitaine au prochain match, je demande à ma prof de français comment dire certaines choses. Donc, avant de parler à l'équipe, j'ai en tête les mots que je vais dire en français".

Dès le début, le piston américain s'est fait adopter des supporters grâce à sa volonté de s'intégrer en apprenant le français et en parlant au public dans sa langue. Son accent US manquera à Sclessin, son énergie sur le flanc aussi.