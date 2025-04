Encore trop juste pour qu'ils soient titulaires ? Deux retours dans les rangs de Charleroi, qui accueille sa bête noire

Charleroi accueillera Malines demain. Les Zèbres veulent continuer à affirmer leurs ambitions dans ces Europe Playoffs.

Charleroi n'a pas encore perdu en Playoffs. S'ils gagnent, les Zèbres sont assurés de finir le weekend seuls à la première place. Mais attention, l'équipe fait face à un adversaire qui ne lui réussit pas : Malines s'est imposé au Mambourg en fin de phase classique (0-1) et avait infligé une petite leçon (5-2) aux Zèbres lors du match aller.

Pour obtenir un meilleur résultat, il faut déjà se remettre de l'égalisation encaissée en toute fin de match à Westerlo : "Nous étions très déçus car nous étions à une minute de prendre une victoire incroyable. Pour la première fois de la saison, nous aurions pu prendre des points alors que nous ne les méritions pas vraiment", explique Rik De Mil, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

L'infirmerie se vide lentement

Par rapport au match du weekend dernier en Campine, l'entraîneur carolo récupère Parfait Guiagon et Yacine Titraoui. Mais ils sont encore loin d'être à 100% : "Ils ne sont pas encore prêts à commencer le match. Il faut être prudent avec les blessures musculaires mais ils sont sélectionnables.

Le Sporting aurait bien besoin de ses deux cadres face à sa bête noire. Même s'il a d'autres armes à faire valoir : "Ce sont deux équipes (Charleroi et Malines) qui jouent un beau football. Durant les deux matchs de la phase classique, on a vu les différences entre les deux équipes. Malines dispose de grandes qualités offensives, ils sont très forts dans les transitions alors que nous, nous avions commis trop d'erreurs individuelles".

Après cette rencontre cruciale face au KV, Charleroi affrontera deux fois Dender la semaine prochaine : "Nous ne sommes pas encore face à un match décisif mais c'est un match au cours duquel on peut faire quelque chose d'extraordinaire si on le remporte. Quoi qu'il en soit, on y verra plus clair après la semaine à trois matchs qui nous attend".