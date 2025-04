Le Club de Bruges qualifié directement pour la Ligue des Champions sans remporter le championnat ?

Saviez-vous que le Club de Bruges pourrait se qualifier directement pour la Ligue des Champions, même s'ils ne sont pas champions ? On vous explique tout !

Il faut savoir que le vainqueur de l'Europa League est directement qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions. Mais si cette équipe a déjà décroché son billet en raison de son classement en championnat, une place est redistribuée à l'équipe la mieux classée au classement UEFA qui n'est pas déjà qualifiée.

Les Blauw en Zwart sont bien positionnés, et Benfica est le seul club mieux classé. Pour que les hommes de Nicky Hayen se qualifient s'ils ne sont pas champions, il faudrait que l'Athletic Bilbao remporte l'Europa League (tout en étant déjà qualifié via son championnat, et ils sont bien partis) ou que Benfica se qualifie via la Liga Portugal.

Le club portugais est actuellement deuxième, à égalité avec le Sporting, à cinq matchs de la fin, et devra terminer premier pour être automatiquement qualifié. Les Blauw en Zwart espèrent évidemment ne pas avoir à compter sur ce scénario, car leur objectif est d'être champions.

Mais si cela se produit, cela signifierait qu'il y aurait deux clubs belges en phase de groupes de la Ligue des Champions. Ce serait tout simplement exceptionnel !



Il pourrait donc, par exemple, y avoir le KRC Genk et le Club de Bruges, ou l'Union et le Club de Bruges. Si les Genkois ou les Unionistes terminent deuxièmes, ils devront passer par une phase de qualification pour participer à cette compétition.