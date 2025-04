L'homme clé pour le jeu offensif que Besnik Hasi veut instaurer à Anderlecht ? "Il doit juste retrouver du plaisir sur le terrain"

Anderlecht a des questions à se poser après son zéro sur neuf initial. Besnik Hasi veut redonner de l'importance aux hommes forts de l'équipe.

En retirant Thoragn Hazard dès la mi-temps au Parc Duden, Besnik Hasi a confirmé qu'il n'hésitait pas à trancher dans le vif, quel que soit le statut du joueur concerné. L'entraîneur anderlechtois a expliqué par après que ce changement n'était pas une sanction après la perte de balle d'Hazard sur l'ouverture du score saint-gilloise, il s'agit tout de même d'un message clair.

L'ancien Diable Rouge est le premier conscient qu'il doit se ressaisir. Mais il est l'un des seuls à oser prendre des risques et proposer des solutions au porteur du ballon. Hasi ne veut donc pas l'accabler. En conférence de presse, il a également expliqué attendre plus de Kasper Dolberg.

"On a parlé avec Thorgan et Kasper. On le sait, Thorgan ne connaît pas sa meilleure période, mais c’est normal après sa grave blessure. Ceux qui sont passés par là savent comme il est difficile de revenir. Ses statistiques de course sont bonnes. Il doit juste retrouver du plaisir sur le terrain", déclare-t-il, dans des propos relayés par Le Soir.

Trouver du liant entre les joueurs offensifs

"Concernant Kasper, il revient aussi d’une blessure même si elle était moins grave. On sait qu’il a la qualité pour finir les actions dans le grand rectangle. Mais il faut que les ballons y arrivent. C’était le problème à l’Union lors du dernier match", poursuit-il.

Besnik Hasi a confirmé vouloir voir son équipe pratiquer un jeu plus offensif. Chaque match semble servir à mettre l'accent sur un nouvel aspect depuis son arrivée, la réception de l'Antwerp servira-t-elle de première rencontre référence ?