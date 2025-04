L'Union Saint-Gilloise pour une grande première à Genk ? "Il faudra encore hausser le niveau par rapport au dernier match contre Anderlecht"

L'Union Saint-Gilloise débute une quinzaine particulièrement ardue pour le titre. Le premier adversaire dans ces duels entre équipes du top 3 est Genk.

L'Union fait face à deux semaines de vérité : après le match de ce dimanche à Genk, les Saint-Gillois défieront deux fois le Club de Bruges en trois jours avant d'affronter le Racing une seconde fois. Le club en saura plus quant à ses chances de jouer le titre.

"Même si on réalise une bonne série ici, je pense que tout se jouera jusqu'à la fin. On est face à deux semaines qui peuvent nous donner davantage la main lors de la dernière phase des playoffs (NDLR : les trois dernières journées). Chaque équipe a son sort entre les mains. Ce sera à celui qui gérera le mieux cela", explique Sébastien Pocognoli en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Les matchs les plus importants de la saison

L'entraîneur unioniste veut s'appuyer sur l'expérience engrangée par le groupe pour grandir cette saison : "Avec ces quatre matchs en miroir, cela se jouera au niveau mental également. Il faudra être costaud à l'extérieur ; ce qu'on a quasiment toujours été, à part le match à Genk. Notre match à l'Ajax est un bon exemple de ce qu'on devra réaliser. Toutes ces expériences européennes doivent nous servir à être plus fort dans ces moments importants".

Cela commence donc par ce match à Genk. Poco veut que son équipe reste fidèle à ce qu'elle produit depuis le début : "On ira là-bas pour jouer de façon offensive, comme on l'a toujours fait à l'extérieur cette saison. En fin de compte, il faut gagner ce match pour se donner plus de chances pour la suite. Ce ne sera pas facile, mais on essaiera de créer du danger, du jeu offensif. C'était notre ADN tout au long de l'année et on ne va pas changer cela parce que c'est un match important ou à l'extérieur".

Mais revenir du Limourg avec la victoire ne sera pas facile. Le Racing n'a pas perdu le moindre match à la maison cette année, battant notamment l'Union 2-1 lors de la dernière journée de la phase classique : "On sait que Genk avait été bon et nous, pas à notre meilleur niveau. Mais malgré cela, on avait eu des occasions de revenir. Il faudra être meilleurs sur certains aspects. Je suis convaincu qu'on affichera un meilleur visage ce dimanche. Il faudra encore hausser le niveau à certaines positions sur le terrain par rapport à notre dernier match contre Anderlecht. On sait aussi que Genk démarrera fort et essaiera d'être dominant".