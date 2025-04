Un défenseur de Pro League, bien connu d'un certain Besnik Hasi, le rejoindra-t-il cet été ? "Je ne vais pas le nier, je suis dans le radar d'Anderlecht"

Ahmed Touba réalise une grosse saison avec Malines. Son été est encore fort incertain. Il fait le point sur sa situation.

La Pro League l'avait découvert comme un jeune espoir du Club de Bruges avant de le perdre de vue suite à ses multiples aventures à l'étranger pour mieux le redécouvrir cet été : Ahmed Touba a redéposé sa carte de visite au football belge en se faisant prêter à Malines par Basaksehir.

L'international algérien s'est immédiatement imposé comme un titulaire dans la défense centrale mise en place par Besnik Hasi. "On dit ce qu’on veut, mais Besnik est un vrai passionné. Pour moi, c’était un plaisir de travailler avec lui. Et je lui souhaite vraiment de réussir à Anderlecht. Il a fait un bon choix, c’est un gars du Sporting : il a joué et coaché là-bas, il porte l’ADN du club dans son sang", explique-t-il à la RTBF.

Touba a un avis bien tranché sur le passage de son ancien coach au Sporting : "Maintenant, on ne va pas demander à un coach de réparer des erreurs de toute une saison. Si Anderlecht a changé deux fois d’entraîneur cette année, ce n'est pas pour rien. Hasi est un très bon coach, mais il ne peut pas faire des miracles non plus : il a besoin de temps. Mais on sait qu’à Anderlecht, on n’a jamais le temps… surtout en Play-Offs 1.

Un avenir aussi incertain que celui de Besnik Hasi

"C’est important dans un vestiaire d’avoir un tel meneur d’hommes. C’est clair qu’il ne vous ménage pas et va parfois un peu loin avec ses coups de gueule, mais c’est toujours pour votre bien. Je le dis souvent aux jeunes qui n'ont pas l'habitude de ça. Moi, je préfère un coach qui te dit en face, sans tabou, ce qu'il pense devant toi, puis après, c’est oublié et tu progresses par rapport à ça… plutôt qu’un coach qui va te sourire mais qui, ensuite, va t’écarter sans rien te dire. J’en ai connu, des gars pareils. Mais je ne veux pas ressasser le passé", poursuit-il.

Ahmed Touba a un regard extérieur sur la situation des Mauves...mais cela pourrait ne pas durer : "Je ne vais pas le nier, je suis dans le radar d’Anderlecht. On a déjà eu des contacts cet hiver et on va se positionner dans quelques semaines. Ce sera une décision importante, car j’ai 27 ans et ce n’est plus du tout jeune. (sic) Il faudra faire le bon choix". Malines dispose d'une option d'achat le concernant, tandis qu'il arrive en fin de contrat à Basaksehir. Le natif de Touba ne sait donc pas encore où il reprendra la saison.