Un défenseur de Pro League en est sûr : " Avec Michel Preud'homme, ma carrière aurait été différente"

Ahmed Touba livre une très bonne saison avec Malines. Il se souvient de ses grands débuts professionnels avec le Club de Bruges.

L'été dernier, Ahmed Touba est revenu en Pro League après cinq ans loin des stades belges, passant par l'Italie, la Turquie et les Pays-Bas. Depuis ses débuts avec le Club de Bruges, le défenseur gaucher a pris de la bouteille, devenant notamment international algérien.

Formé au Standard, Mouscron et Zulte Waregem, il se souvient comme si c'était hier de ses premiers matchs chez les Blauw en Zwart : "J'avais super bien commencé : Preud’homme m’a fait confiance malgré les enjeux et la pression", se remémore-t-il pour la RTBF, faisant référence à ces cinq matchs de Playoffs 1 disputés lors de la saison 2016/2017.

Les aléas d'une carrière

La suite sera plus compliquée : "Après, le destin a choisi autrement : j’ai enchaîné les prêts pour avoir du temps de jeu… mais ça s'est mal passé. À 19 ans, on me met à Louvain, mais ce n’est pas mon choix. J’avais des offres de très bons clubs (la RTBF cite l’Ajax ainsi que des clubs anglais), mais Bruges n’a pas accepté. Je l'ai payé pendant deux ou trois ans et j'ai dû ressortir la tête de l'eau".

Touba a même fini par être prêté dans le championnat bulgare. Sa carrière lui a appris beaucoup de choses : "Je n’ai peut-être pas toujours fait les bons choix… mais je pense que si Preud’homme était resté à Bruges, ma carrière aurait été différente".

Comme beaucoup de joueurs, Ahmed Touba a été marqué par MPH, l'homme qui lui a le premier donné sa chance : "On est encore resté 2-3 ans en contacts, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. Il a arrêté le foot, non ? Mais si on se recroise, ce sera avec grand plaisir".