Le RWDM, l'un de ses poursuivants... ou un club de D1A ? Voici le calendrier complet des Promotions Playoffs !

Le RWDM va devoir rapidement se remettre de l'immense déception subie ce vendredi à Waregem. Les barrages pour la montée arrivent en effet dès la semaine prochaine.

Le suspens est terminé en ce qui concerne la promotion directe : Zulte Waregem et la RAAL décrochent le graal et évolueront en Jupiler Pro League la saison prochaine. Mais il ne fait que commencer pour ce qui est du troisième ticket pour la D1A.

Les équipes classées de la 3e à la 6e place s'affronteront en effet pour une place en barrages contre le 2e des Relegation Playoffs de la Jupiler Pro League. Ces équipes sont donc le RWDM, le SK Beveren, le Patro Eisden et Lokeren-Temse. Ces derniers ont terminé 7e de CPL, mais le Club NXT, 6e, ne peut pas disputer les Playoffs pour la montée, étant une équipe U23.

Le RWDM, 3e, affrontera Lokeren-Temse, et le SK Beveren affrontera le Patro Eisden ; les matchs se tiendront les 24 et 27 avril prochains. Les deux vainqueurs de ces "demi-finales" s'affronteront ensuite les 3 et 11 mai.

Enfin, le vainqueur de ce mini-tournoi affrontera, là aussi en barrage aller-retour, le 2e des Relegation Playoffs de Jupiler Pro League (actuellement, il s'agit du Cercle de Bruges, mais Courtrai et STVV restent à portée). Cet ultime barrage aura lieu les 18 et 23 mai prochains.

Le RWDM, qui a donc fini 3e avec... 16 unités de plus que Lokeren-Temse, va devoir se reprendre en mains immédiatement. Car les Waeslandiens sont en très grande forme, restant sur 5 victoires d'affilée. Leur dernière défaite ? Au Stade Machtens...