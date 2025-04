Timmy Simons révèle pourquoi Amando Lapage n'a pas encore joué en play-offs !

À Anderlecht, Amando Lapage a eu peu de chances avec l'équipe première, ce qui l'a conduit à chercher un nouveau défi à Westerlo lors du mercato hivernal. La recherche de temps de jeu était la principale motivation derrière ce transfert, mais lors des play-offs, Lapage n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec Westerlo.

Le défenseur de 20 ans n'a joué qu'une seule fois. C'était lors d'une rencontre face au Cercle de Bruges le 16 février dernier, où il était monté au jeu et avait joué 26 minutes. Depuis, le jeune talent cire le banc.

Timmy Simons, dans une interview à la Gazet van Antwerpen, a confié que le petit-fils de Paul Van Himst est promis à un avenir au sein du club. "Parce que je veux le voir à l'œuvre en vue de la saison prochaine. Il se débrouille bien à l'entraînement", a déclaré l'entraîneur. Mais alors, pourquoi ne joue-t-il pas encore ?

"Pour les défenseurs et les gardiens de but, il est un peu plus difficile de gagner du temps de jeu. Ils ne sont pas souvent remplacés. Et les concurrents à la position d'Amando font du bon travail", a conclu Timmy Simons.