Zeqiri, Hountondji, Camara, O'Neill,... : Ivan Leko justifie les nombreuses absences au Standard pour la réception de Westerlo

Plusieurs titulaires du Standard sont absents pour la réception de Westerlo, ce samedi soir. Ivan Leko a commenté ses choix juste avant le début de la partie.

Plusieurs surprises dans la composition d'Ivan Leko pour affronter Westerlo, ce samedi soir. Pour commencer, Dennis Ayensa est le seul attaquant de formation titularisé, avec Marko Bulat et Lazare Amani qui devront se relayer pour l'accompagner.

De plus, Boli Bolingoli est aligné sur le côté gauche, au profit d'Ilay Camara. Cité sur le départ, Aiden O'Neill n'est pas non plus sur la feuille de match, comme Attila Szalai, David Bates, Gavin Bazunu et Laurent Henkinet.

"Oui, Hountondji est légèrement blessé, Zeqiri aussi. Camara n'était pas à 100 % cette semaine, donc on a décidé de ne pas commencer avec lui (ndlr : il est sur le banc). O'Neill est aussi légèrement blessé. Il nous manque des joueurs importants mais c'est une bonne occasion pour les autres de montrer ce qu'ils peuvent faire pour l'équipe", a commenté Ivan Leko au micro de DAZN, quelques minutes avant le coup d'envoi.

Parmi les plus mauvaises attaques du championnat alors qu'il évolue généralement avec deux attaquants, le Standard devra donc réussir à se montrer dangereux avec le seul Ayensa en pointe.

"On sait tous qu'on a du mal à marquer, même si on l'a fait ces dernières semaines. On a surtout davantage concédé défensivement, on n'arrive plus à garder une clean-sheet, donc on essaye de 'restart' et d'apprendre quelque chose tous les jours pour essayer de pousser le plus haut possible", a conclu le T1 des Rouches.