🎥 Auteur d'un doublé et élu homme du match, Leandro Trossard garde l'espoir et croit fermement au titre

En déplacement chez le promu Ipswich Town, le Diable Rouge a contribué à la large victoire d'Arsenal, forçant ainsi Liverpool à repousser une éventuelle célébration. Pour ce week-end du moins.

Auteur d'un doublé, Leandro Trossard et Arsenal se sont imposés 0-4 sur la pelouse d'Ipswich Town. En cas de défaite des Gunners, Liverpool était champion avant même de jouer. Mais les hommes d'Arteta ont donc repoussé cette échéance.

Côté Belge, Trossard continue même de croire à un retournement de situation : "Il ne faut pas les regarder, mais nous devons nous concentrer sur nos match, un par un", a déclaré le Diable après la rencontre.

Ce dernier compte sept buts en Premier League cette saison. Il a déjà marqué un total de 20 buts pour Arsenal, mais jamais de doublé jusqu'à aujourd'hui : "C'est agréable d'être à nouveau au tableau d'affichage et d'aider l'équipe à gagner. C'était un bon match, avec beaucoup d'occasions, quatre buts et un clean sheet."

Nous devons continuer à y croire

Hormis ses deux buts, Trossard ne s'est pas distingué en tant qu'attaquant, mais les supporters l'ont élu homme du match. Le Diable Rouge a vu son équipe réaliser une performance collective particulièrement solide : "Nous voulons montrer notre qualité à chaque match et nous essayons de gagner chaque match, même si ce n'est pas évident. Nous avons mieux joué à onze pendant la première demi-heure. Nous avons très bien commencé, mais après, ça s'est un peu ralenti."

Arsenal est dans le 'no man's land' depuis un certain temps. Il est solidement installé au deuxième rang et Liverpool est presque assuré du titre : "Nous devons continuer à y croire", affirme Trossard avec optimisme. "C'est ce qu'il faut faire. C'est très important pour nous de pousser jusqu'à la fin. Nous voulons gagner chaque match et continuer sur notre lancée."

En cas de victoire à domicile face à Tottenhame le week-end prochain, Liverpool sera assuré du titre. Arsenal accueillera Crystal Palace avant sa demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG.

⚜ GOAL: Trossard



đŸŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Ipswich 0-1 Arsenalpic.twitter.com/RsZln1Sjpr — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 20, 2025