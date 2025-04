"L'un des meilleurs joueurs de Premier League" : la presse anglaise s'enflamme pour un Diable Rouge

Youri Tielemans continue d'afficher une excellente forme avec Aston Villa. Contre Newcastle, il s'est montré décisif après seulement 33 secondes en délivrant une passe décisive à Ollie Watkins. C'était déjà le cinquième match consécutif où le Diable Rouge se distinguait par un but ou un assist.

Contre Newcastle, Youri Tielemans n’a pas seulement brillé grâce à sa passe décisive : il a également été le joueur ayant réussi le plus de passes, de tacles, et de duels gagnés. Sur le troisième but, il a une nouvelle fois joué un rôle clé grâce à une belle percée. Les médias britanniques ont été unanimes dans leurs éloges à son égard.

"Une masterclass au milieu de terrain." pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. La BBC l’a même qualifié de "L’un des meilleurs joueurs de Premier League en ce moment". Le consultant Jamie Redknapp l’a surnommé "le maestro" de l’équipe : "Tout passe par lui, et il le fait avec une facilité déconcertante."

Amadou Onana s’est lui aussi fait remarquer. Entré en jeu, le milieu belge a marqué les esprits avec un superbe but : une frappe puissante en pleine lucarne depuis l’extérieur de la surface. La BBC a résumé d’un mot : "Screamer !"

Onana a apporté davantage de contrôle après son entrée, insufflant aux côtés de Ramsey, une nouvelle énergie au milieu de terrain. Selon la presse anglaise, Aston Villa a même paru plus fort avec ces deux renforts sur le terrain.

Tous les regards se tournent désormais vers mardi, lorsque Villa affrontera Manchester City. Avec Tielemans et Onana en grande forme, Jeremy Doku et Kevin De Bruyne devront redoubler de vigilance.