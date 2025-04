Ce qui a sauvé le Standard le condamne aujourd'hui : les exigences de Leko deviennent intenables pour les Rouches, et pour un homme en particulier

Un constat est clair : la saison devient longue pour les titulaires du Standard, en difficulté sur le plan physique. Et quand les remplaçants ne sont pas en mesure d'accomplir le même travail, à l'image d'un Marko Bulat encore décevant, la machine ne peut tout simplement pas tourner.

Samedi soir, le Standard a livré une nouvelle prestation décevante sur sa pelouse, contre Westerlo. Les Rouches ont ouvert le score via Dennis Ayensa, mais ont été rejoints dans les dernières minutes sur une action qui avait tout d'un cas d'école.

Au début de celle-ci, c'est pourtant Marko Bulat qui portait le ballon, peu après la ligne du milieu de terrain. Le Croate, qui a cependant perdu le cuir, n'a pas été en mesure d'enclencher le pressing pour le récupérer et s'est mis à marcher.

Une fois arrivé aux trente mètres, Josimar Alcocer a eu toute la facilité nécessaire pour servir Sergiy Sydorchuk dans le dos de tout le monde, qui ne s'est pas fait prier pour tromper Matthieu Epolo.

Physiquement, les joueurs du Standard sont, pour la plupart, cramés

Cette action a surtout révélé un élément clair : en fin de match, tous les joueurs du Standard ou presque étaient complètement cramés sur le plan physique. Depuis de nombreuses minutes déjà, ils étaient plusieurs à descendre les mains sur les genoux une fois le ballon sorti. La "faute", si on peut appeler ça comme ça, aux demandes extrêmes d'Ivan Leko.

Depuis le début de la saison, le T1 croate ne laisse personne tranquille et ne cesse, tant à l'entraînement que depuis son banc, de demander des courses et d'innombrables efforts en phase défensive. En conférence de presse il y a peu, il se réjouissait du fait que son équipe avait parcouru plus de 120 kms face à Malines et Charleroi lors des deux premiers matchs des Europe Play-Offs.

Cet ordre de Leko, celui de courir sans discontinuer pour fermer les espaces, a certainement permis au Standard de prendre de nombreux points cette saison. Tous les joueurs ne sont toutefois pas capables de respecter ce plan.

Marko Bulat a encore brûlé une cartouche

Suite aux absences d'Andi Zeqiri et Andreas Hountondji, c'est Dennis Ayensa qui était le seul attaquant de formation aligné, avec Lazare Amani en soutien. L'Ivoirien, comme le Germano-espagnol, a multiplié les efforts, n'a pas quitté le jeu mais accusait clairement le coup, en fin de match. Marko Bulat, lui aussi, accusait clairement le coup, alors qu'il n'a pourtant pas réalisé autant de travail défensif que son partenaire, pourtant aligné plus haut sur le terrain.

Avec ces absences, le milieu offensif croate avait une nouvelle (et dernière ?) occasion de prouver qu'il pouvait encore apporter quelque chose à ce Standard, après une saison particulièrement décevante malgré des attentes élevées le concernant et des débuts intéressants. Mais, terriblement léger sur le plan offensif, il n'est pas non plus capable de courir pour fermer les espaces et les lignes de passe. Dans le système de jeu d'Ivan Leko, Marko Bulat est proche... de l'inutilité.

Les joueurs du Standard étaient, pour la plupart, cuits dans le dernier quart d'heure. Mais, il faut l'écrire, Ivan Leko n'avait pas maintes solutions pour changer les choses, puisque même le capitaine Aiden O'Neill était absent pour une légère blessure. Une fois le ballon perdu (ce qui était déjà assez bête à ce moment du match), Marko Bulat n'a pas été en mesure de suivre son homme. Les espaces se sont agrandis, la passe dans le dos d'Alcocer était parfaite.

Recevra-t-il encore sa chance ?

Les demandes physiques de Leko, qui ont tant servi cette saison, font mal au Standard dans cette fin d'exercice. Les joueurs, clairement, ne sont plus dans la même forme physique qu'il y a quelques semaines. Et quand les remplaçants ne sont pas des profils susceptibles de s'intégrer dans le style de jeu défensif prôné par le Croate cette saison, la machine ne tourne pas.

Invisible offensivement, Bulat a montré, et ce n'est pas la première fois, que son travail défensif n'était pas suffisant. Si Leko récupère une partie de ses titulaires d'ici à la fin des Europe Play-Offs, son compatriote ne devrait plus recevoir énormément de temps de jeu.