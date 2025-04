Et d'un coup, le RWDM est à... 540 minutes (minimum) de la Jupiler Pro League : ce sera le parcours du combattant

Quelle catastrophe pour le RWDM. Alors qu'il leur suffisait d'une victoire en 270 minutes pour décrocher la montée, les Molenbeekois se retrouvent désormais à 540 minutes de la D1A...

Yannick Ferrera a jeté l'éponge : cela peut sembler surprenant, mais l'entraîneur du RWDM est probablement conscient que s'il n'est pas parvenu à emmener son équipe en D1A alors qu'il aurait suffi d'une victoire lors des trois derniers matchs, les chances d'y parvenir via les barrages sont bien inférieures.

En effet, le fait de ne pas monter directement est une véritable catastrophe pour le club de John Textor. Ce n'est pas pour rien que pour Zulte et le RWDM, finir 3e était impensable - alors que la RAAL, elle, s'y était presque résignée. Car finir 3e, c'est se retrouver presque dans le "pire" des rôles.

Car la dynamique du RWDM est désormais totalement inverse de celle de Lokeren-Temse, son adversaire cette semaine. Les Waeslandiens, emmenés par un Radja Nainggolan en mission, restent sur cinq victoires d'affilée - et ont même profité de circonstances favorables, à savoir que le Club NXT finisse 6e et que leur appel auprès de la commission des licences soit suspensif. De quoi être sur un nuage, et n'avoir rien à perdre.

Même éliminer Lokeren-Temse sera difficile

La dernière défaite de Lokeren date justement... d'un déplacement au Stade Machtens. Mais cette fois, il y aura un match retour. Igor De Camargo peut-il faire mieux que Ferrera ? La théorie de l'électrochoc marche généralement quand un élément extérieur débarque à la tête d'un groupe - De Camargo était là durant l'échec de ces dernières semaines.

Après ça ? Il faudra éliminer soit le Patro Eisden, soit le SK Beveren. Cette saison, c'est statut quo entre le RWDM et ces deux équipes : 1-1 à Maasmechelen et Molenbeek contre le Patro, 0-2 à chaque fois à Beveren et au Machtens. Pas de quoi arriver excessivement en confiance.

Et une fois ces 360 minutes (minimum) passées ? Il faudra affronter soit le Cercle de Bruges ou Saint-Trond, dont les qualités sont clairement taillées pour la D1A, soit un KV Courtrai emmené par un Bernd Storck aux capacités presque surréalistes dans ce genre de scénario. Si nous étions parieurs, nous ne miserions plus grand chose sur une montée du RWDM...