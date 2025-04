Exploit historique : un gardien belge offre à son club sa première Coupe des Pays-Bas !

Go Ahead Eagles a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe des Pays-Bas, en battant l'AZ Alkmaar aux tirs au but. Le gardien belge Jari De Busser (ex-Lommel) a été le héros de la rencontre en arrêtant deux tentatives lors de la séance décisive, laissant Maarten Martens déçu.

Ce lundi de Pâques, la finale de la Coupe des Pays-Bas s'est disputée à Rotterdam. Le Go Ahead Eagles, qui n'avait atteint la finale qu'une seule fois auparavant, affrontait l'AZ Alkmaar, déjà quadruple vainqueur de la compétition.​

Dans les buts de Go Ahead Eagles, Jari De Busser, ancien portier du Lommel SK, a été titularisé. Après une première mi-temps sans but, la rencontre s'est intensifiée en seconde période. De Busser a initialement arrêté un penalty de Troy Parrott, mais l'arbitre a ordonné de le retirer en raison d'une sortie anticipée du gardien. Parrott a converti sa seconde tentative, donnant l'avantage à l'AZ.​

Malgré plusieurs occasions, Go Ahead Eagles peinait à concrétiser. De Busser a multiplié les arrêts décisifs, maintenant son équipe dans le match. Dans le temps additionnel, une main de Koopmeiners a offert un penalty aux Deventers. Mats Deijl l'a transformé, envoyant les deux équipes en prolongation.​

Aucun but n'a été inscrit durant la prolongation, menant à une séance de tirs au but. De Busser s'est illustré en arrêtant deux tentatives adverses, offrant à Go Ahead Eagles sa première Coupe des Pays-Bas et une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

Une grosse déception pour l'entraîneur belge de l'AZ Maarten Martens, qui passe à côté du premier trophée de sa carrière d'entraîneur.