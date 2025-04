Quelles ambitions pour la RAAL en D1A ? "Pourquoi pas le top 6 l'année prochaine ?"

La RAAL est toujours en pleine euphorie après la montée en première division. Son président Salvatore Curaba est fier de la réussite du projet.

Quoi qu'il arrive en fin d'exercice, la saison ne pouvait qu'être réussie pour la RAAL. Les Loups avaient déjà tenu en respect les candidats à la montée bien au-delà des espérances. A tel point que les hommes de Frédéric Taquin ont profité des errements du RWDM pour arracher le deuxième ticket pour la D1A.

C'est toute une région qui a bombé le torse pour saluer le retour de la RAAL parmi l'élite du football belge. La réussite du club est surtout personnifiée par Salvatore Curaba, qui a lancé le projet en 2017, faisant repartir l'équipe en D3 Amateurs.

"C’est fabuleux. Cette montée est globalement méritée, surtout par rapport au budget de l’équipe. Si on a moins de budget, on devrait avoir des points d’avance. Je rigole mais pour le fair-play financier, ce serait à méditer", rigole-t-il, interrogé par la RTBF.

Quels objectifs la saison prochaine ?

Le bilan laisse rêveur : "Trois fois champions, une montée, deux années de Covid… en huit ans et en démarrant de zéro, en ayant construit un centre de formation et un stade à inaugurer, les filles qui sont presque en Super League. C’est une belle histoire. Le voyage ne s’arrêtera jamais, on devra toujours faire un peu plus".

La RAAL ne visait la D1A qu'à moyen terme. Les Verts continueront-ils sur leur lancée pour surprendre les clubs de l'élite ? "J’ai déjà dit au staff sportif : 'Les gars, la saison prochaine le top 6'. En rigolant évidemment, je sais que ce n’est pas réaliste… mais quand même, l’année passée, j’ai dit qu’on allait monter et on l’a fait, alors pourquoi pas le top 6 l’année prochaine ?", conclut-il, le sourire aux lèvres.