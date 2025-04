Aussi fort que Désiré Doué et devant Lamine Yamal : la statistique qui rend mieux compte de l'état de forme exceptionnel de Lucas Stassin

Lucas Stassin marche sur l'eau avec Saint-Etienne. Ses chiffres sont tout bonnement incroyables en 2025.

Lucas Stassin ne l'a pas caché : à son arrivée à Saint-Etienne, son état d'esprit n'était pas le bon. Cette pression qu'il se mettait pour vouloir absolument faire la différence dans la lutte pour le maintien était contre-productive. Il a ainsi dû attendre la mi-décembre pour inscrire son premier but en Ligue 1.

Depuis, la machine est lancée. Le Brainois en est déjà à 12 buts et 5 assists en championnat, dont 11 réalisations en 15 matchs depuis le début de l'année civile. De quoi en faire une attraction chez nos voisins ces derniers mois.

Une référence internationale

Transfermarkt s'est même amusé à faire le calcul : Stassin trône en tête du classement des buteurs parmi les joueurs de 20 ans et moins évoluant dans les cinq plus grands championnats européens.

Il partage la première place avec Désiré Doué. Mais le petit prodige parisien a eu besoin de 26 matchs pour arriver à ce total de 11 buts. Il comptabilise en revanche plus d'assists (8) que Stassin (1). Ex aequo à la troisième place, Lamine Yamal et Assane Diao (Como) sont à huit buts.

Un Lamine Yamal évolue évidemment dans un autre registre que Lucas Stassin et présente d'autres cordes à son arc. Il n'empêche, voir le Brainois réussir pareille performance ne peut être qu'enthousiasmant pour la suite de sa carrière, à commencer par sa fin de saison.