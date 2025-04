La principale menace pour Charleroi ce soir...et pour les autres défenses de Pro League la saison prochaine encore ?

Aurélien Scheidler est en super forme avec Dender. Fera-t-il à nouveau parler la poudre contre Charleroi ?

Prêté par Bari jusqu'en fin de saison, le Français Aurélien Scheidler fait partie de ces bonnes pioches dénichées par Julien Gorius grâce à ses connexions sur le marché hexagonal. Scheidler a joué un grand rôle dans le maintien de Dender grâce à ses huit réalisations, qui en font le meilleur buteur de l'équipe.

Le weekend dernier, il a encore inscrit un doublé face à Louvain, cette fois en sortant du banc. Dont un magnifique lob : "J'ai vu le gardien de Louvain loin de son but et j'ai pensé que j'aurais plus de chances avec un lob qu'avec un tir puissant", explique l'attaquant dans Het Nieuwsblad.

Restera-t-il la saison prochaine ? Dender a négocié une option d'achat dans la transaction. Grâce à ses bonnes prestations en Belgique, Scheidler a vu sa valeur grimper à 1,5 million d'euros.

Faire mieux que lors du dernier match contre Charleroi

Il ne semble pas opposé à prolonger l'aventure à Dender : "Nous sommes un vrai groupe d'amis et ça m'aide que presque tout le monde parle français". Outre le natif de Saint-Martin-Boulogne, le groupe de Dender est composé de plusieurs profils revanchards francophones.

Ce soir, l'équipe accueille Charleroi. Lors du dernier match, Aurélien Scheidler avait été exclu et Dender s'était incliné 5-0. Mais il ne veut pas rajouter plus de pression que nécessaire : "Je suis venu à Dender pour sauver l'équipe de la relégation. Mission accomplie. Dans les semaines à venir, nous pourrons couronner une saison réussie". Le club est actuellement dernier de ces Europe Playoffs mais pourrait revenir à trois points de la première place de Charleroi en cas de victoire.