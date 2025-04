La RAAL monte avec des ambitions : "On ne vient pas pour jouer le bas de tableau"

La RAAL a décroché sa promotion dans les derniers instants du dernier match de Challenger Pro League. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas prête à monter pour autant.

Salvatore Curaba, président et homme fort de la RAAL, ne monte pas en D1A pour faire l'ascenseur et jouer les utilités. Présent ce lundi sur le plateau de La Tribune, l'homme d'affaires louviérois a présenté son projet ambitieux : "Je suis un compétiteur", clame celui qui a ressuscité la RAAL et l'a emmenée des divisions amateurs à la D1A.

"Je ne peux donc pas dire que nous venons pour jouer le bas de tableau. J'ai envie qu'on devienne un très bon club en Belgique", affirme Curaba. "Pas seulement d'un point de vue sportif, je veux voir plus large que ça". La RAAL disposera notamment du stade le plus flambant neuf de Pro League, puisque le "nouveau" Tivoli sera inauguré en juin.

Et dans ce stade, Salvatore Curaba veut réaliser des exploits. "Si on travaille bien, on peut être dans le top 6 ou le top 8 belge", clame-t-il. "Ce stade sera inauguré en D1A, c'est le scénario rêvé : quel timing !".

Frédéric Taquin, son entraîneur, était également présent à la Tribune, et apprécie l'ambition du président louviérois. "C'est un discours motivant (...) Je suis confiant quant à nos méthodes de travail. On peut viser un milieu de classement pour commencer. L'objectif est de se maintenir et d'installer le club en D1A", assure Taquin.

L'exemple, ce n'est peut-être pas l'USG, devenue un club de premier plan, mais plutôt Dender : "On espère faire aussi bien qu'eux, ils ont fait du beau boulot cette année".