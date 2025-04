"Je suis frustré car on ne devait jamais perdre" : le coup de gueule lucide de Rik De Mil après la chute de Charleroi face à Dender

Défaite amère pour Charleroi face à Dender 2-1 en Europe Play-Off. Rik De Mil assume les erreurs de son équipe et exige plus de réalisme pour le match retour.

Rik De Mil, le coach du Sporting de Charleroi, a livré sans détour son amertume après la défaite 2-1 contre Dender en Europe Play-Off. "Je suis frustré car on ne devait jamais perdre aujourd’hui." a-t-il affirmé, relayé par nos confrères de la Dernière Heure. Pour lui, cette défaite n’était pas une fatalité, mais bien un échec collectif que son équipe aurait pu éviter.

Le technicien n’a pas cherché à embellir la réalité : "Nous devons nous regarder car c’est de notre faute." Selon lui, les Zèbres ont manqué de lucidité et de rigueur, laissant filer une rencontre qu’ils maîtrisaient en première période. "Nous n’avons pas tué le match, et contre Dender, cela peut se payer cash comme ce soir." a-t-il analysé, soulignant les occasions gaspillées qui ont permis à l’adversaire de rester dangereux.

Les erreurs individuelles ont également pesé lourd dans la balance. "Nous avons fait de nombreuses fautes qui leur ont permis de marquer." a reconnu De Mil, pointant du doigt une défense trop fragile et des relâchements coûteux. Dans un match à enjeu, où la qualité devrait faire la différence, Charleroi n’a pas su montrer sa supériorité. "C’est à nous de prouver que nous avons plus de qualités." a-t-il insisté.

L’efficacité reste le principal point noir à corriger pour la suite. "Nous n’avons pas tué le match en première période, et nous l’avons payé ensuite." a-t-il répété, conscient que les occasions manquées ont offert à Dender l’espoir nécessaire pour renverser la rencontre. Sans faux-semblant, il a admis : "Je suis quelqu’un avec les pieds sur terre, et j’ai bien vu qu’on a joué avec trop de facilités ce soir."

Malgré tout, le coach garde espoir pour le match retour. "Dender est une équipe très difficile à jouer, donc pour la suite, tout le monde doit respecter ses consignes et être globalement plus efficaces." Un discours clair qui sonne comme un avertissement : Charleroi n’a plus droit à l’erreur s’il veut garder ses ambitions européennes intactes.