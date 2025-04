Kevin De Bruyne à Manchester...United ? Une légende de Premier League lance la propagande

Kevin De Bruyne retrouve des couleurs avec Manchester City. De quoi faire regretter encore plus à certains de ne pas le voir prolonger.

Depuis l'annonce de son départ en fin de saison, Kevin De Bruyne a débuté tous les matchs avec Manchester City en Premier League. Hier, contre Aston Villa, il a enchaîné une quatrième rencontre de rang avec le brassard autour du bras. Avec succès puisque les stats indiquent qu'il est parvenu à créer à lui seul plus d'occasions que l'ensemble de l'équipe d'Aston Villa.

Chances created:



6 — Kevin De Bruyne

5 — Aston Villa pic.twitter.com/5iaziFDS86 — StatMuse FC (@statmusefc) April 22, 2025

Et il n'y a pas que les chiffres qui rendent compte de la qualité de sa performance. Il n'y a qu'à écouter les mots de Roy Keane et Shay Given, deux anciennes figures marquantes du championnat qui ont suivi la rencontre pour Sky Sports.

Given est déjà nostalgique avant même de voir partir le Diable Rouge : "Il a enflammé la Premier League pendant si longtemps. Kevin admettra qu’il a dépassé son apogée, mais on voit qu’il a encore beaucoup à offrir".

Une icône de City

Malgré son passé à Manchester United, Roy Keane ne peut qu'acquiescer. Quand son compère lance que KDB pourrait rejoindre une autre équipe de Premier League et pourrait causer quelques ennuis à City, il surenchérit ? "Et pourquoi pas United ? Il n'aurait même pas à déménager", se marre-t-il.

Les deux hommes oscillent entre premier et second degré mais restent sérieux au moment de dire tout le bien qu'ils pensent de Kevin De Bruyne : "Nous savons à quel point Manchester City peut être impitoyable avec les joueurs qui atteignent un certain âge. Mais si vous laissez à De Bruyne le temps de possession du ballon, il vous punira. Il lui suffit d'un instant. Vous avez beau essayer de l'arrêter, il y a des moments où vous n'y arrivez pas. C'est ce qui fait de lui un joueur si brillant", conclut Keane.