Le Real Madrid, Manchester City et Liverpool en course pour un jeune talent de la Premier League !

Le Real Madrid, Manchester City et Liverpool s'intéresseraient à Milos Kerkez. Un transfert pourrait bien avoir lieu cet été.

Connaisez-vous Milos Kerkez ? Si ce n'est pas le cas, sachez que vous pourriez bientôt beaucoup en entendre parler. Né à Vrbas en Serbie, il joue actuellement à Bournemouth et est international hongrois au poste d'arrière gauche.

Le joueur de 21 ans est un titulaire indiscutable dans son équipe actuelle et est l'un des joueurs qui permet auc Cherries de réaliser une bonne saison avec une actuelle 8e place en Premier League. Le talent de l'ancien joueur de l'AC Milan ne passerait pas inaperçu aux yeux de plusieurs grands clubs.

Sky Sports révèle que le Real Madrid, Liverpool et Manchester City s'intéresserait à son profl. Le latéral devrait prendre sa déicsion à la fin de la saison.

"Quand on est enfant, on rêve de jouer au plus haut niveau, de gagner des trophées, de faire partie des meilleures équipes. Au mercato d’été, on verra ce qui se passe," déclarait la pépite né en 2003 au micro de The Athletic récemment.

Un départ semble donc très probable cet été pour celui qui a un contrat jusqu'en juin 2028. Il est évalué à 35 millions d'euros selon Transfermakt.