L'Europe, la MLS ou l'Arabie saoudite ? "On fera confiance à Kevin" : Rudi Garcia laisse la porte ouverte à tous les choix de De Bruyne

Rudi Garcia s'est exprimé sur Kevin De Bruyne, qu'il considère comme un pilier de la sélection belge.

Dans un entretien accordé à RTBF Sport, Rudi Garcia s’est longuement exprimé sur Kevin De Bruyne, qu’il considère comme un pilier de son groupe. En poste depuis plusieurs mois à la tête des Diables Rouges, Garcia ne cache ni son admiration ni l’importance qu’il accorde à son capitaine : "C’est un des meilleurs joueurs de la planète foot, un des meilleurs de l’histoire en Belgique."

De Bruyne, fidèle au maillot belge reste un exemple pour le groupe. "Il est fier de jouer pour l’équipe nationale, fier de représenter son pays." explique Garcia. De Bruyne est bien plus qu’un joueur talentueux.

Alors que le joueur s’apprête à quitter Manchester City, Garcia évoque ce tournant avec calme. "Il va quitter City après dix ans incroyables dans l’un des meilleurs clubs du monde." dit-il. La suite ? Il la laisse entre les mains de son joueur. "On fait confiance à Kevin pour faire un bon choix pour la suite de sa carrière." Car malgré le poids des années, Garcia est formel : De Bruyne a encore "de belles choses à faire et du plaisir à prendre." notamment sous le maillot des Diables Rouges.

Sur les pistes possibles, Garcia garde l’esprit ouvert. S’il reste en Europe, "En Premier League ou dans un championnat comme l’Espagne." ce serait cohérent. Mais d’autres options existent, comme la MLS avec ses avantages et ses inconvénients. "Le contre, c’est le décalage horaire et les temps de trajets pour venir jouer." Des contraintes qu’il connaît bien, lui qui a déjà dirigé des joueurs sud-américains faisant régulièrement la navette avec leur sélection.

Et si De Bruyne choisissait l’Arabie saoudite ? Là encore, pas de jugement hâtif. "Ça peut être très bien aussi. On fera confiance à Kevin et on s’adaptera par rapport à son choix." Chez Rudi Garcia, la priorité reste l’humain. Et dans le cas de Kevin De Bruyne, la confiance est totale.