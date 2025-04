Rudi Garcia séduit par un potentiel Diable Rouge : "C'est un jeune joueur d'avenir qu'on suit de près"

Pour les deux premiers matchs de qualification à la Coupe du Monde, Rudi Garcia n'exclut pas d'opérer quelques changements par rapport à sa première sélection chez les Diables. Il s'est notamment exprimé sur le cas Lucas Stassin, auteur d'une solide saison à Saint-Etienne.

Près de 100 jours après son arrivée chez les Diables, bientôt 40 jours depuis le barrage de Ligue des Nations gagné contre l'Ukraine, Rudi Garcia a accordé un entretien à RTL Sports dans lequel il est revenu sur ses premiers pas à la tête de la sélection et sur ses ambitions pour les mois à venir (lire ici).

Le nouveau chef d'orchestre de notre équipe nationale est évidemment tourné vers les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, qui débuteront au mois de juin pour la Belgique avec un déplacement en Macédoine du Nord, suivi de la réception du Pays de Galles.

Rudi Garcia voyage de stade en stade et n'exclut pas d'apporter du sang neuf

Un rassemblement pour lequel Rudi Garcia pourrait réaliser quelques changements dans sa sélection, pour tester d'autres joueurs mais aussi pour récompenser les plus méritants du moment. Interrogé sur le cas Lucas Stassin, qu'il a confirmé suivre de près, il a répété s'intéresser à chaque joueur potentiellement éligible à la sélection.

"Rien ne nous échappe. On suit tous nos joueurs belges qui jouent à l'étranger, mais aussi en Belgique. Ceux qui étaient dans la liste contre l'Ukraine, les 28 en comptant les suspendus et les blessés, mais aussi tous ceux qui pourraient entrer dans la liste."

On se déplace beaucoup pour que rien ne nous échappe"

"Ça fait beaucoup de matchs à superviser, beaucoup de déplacements. On est allé voir l'Ajax à Willem II par exemple, parce qu'il y a le petit (sic.) Jorthy Mokio et le petit (sic.) Godts. On essaie de se déplacer beaucoup, de voir beaucoup de matchs, de tous nos joueurs, des potentiels pour rentrer dans la liste ou pas, pour que rien ne nous échappe", a poursuivi celui qui ne rate pratiquement pas une miette des Champions Play-offs.

Pour en revenir à Lucas Stassin, l'attaquant aux douze buts avec Saint-Etienne pourrait, à l'avenir, faire partie de la sélection. Il évolue cependant à un poste très concurrentiel et devra prouver sa valeur sur le long terme. "Ça dépend de la concurrence, et il y en a devant. Il y en a parfois moins dans certains secteurs de jeu mais dans d'autres il y en a beaucoup. Mais il est certain que c'est un jeune joueur d'avenir pour la sélection. C'est quelqu'un qu'on suit, comme d'autres."