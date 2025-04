Rudi Garcia revient sur ses débuts chez les Diables et donne la couleur pour les qualifications à la Coupe du Monde : "Les gens ont vu de quoi leur équipe était capable"

Rudi Garcia dresse un premier bilan après bientôt 100 jours à la tête des Diables Rouges. Accueilli chaleureusement en Belgique, le sélectionneur vise une qualification directe pour le Mondial 2026, sans passer par les barrages.

Voilà bientôt 100 jours que Rudi Garcia a été nommé sélectionneur de notre équipe nationale. Dans un entretien réservé à RTL Sports pour l'occasion, le nouveau sélectionneur des Diables est revenu sur ses premiers pas dans notre pays.

"J'ai reçu un accueil bienveillant de la part du peuple belge. J'aime aller dans les stades, voir les matchs en Belgique. Dans la rue, les gens sont sympas et nous encouragent. On sent qu'il y a beaucoup de motivation et beaucoup d'espoir."

Rudi Garcia veut mettre toute la Belgique derrière les Diables

Dès le premier jour, Rudi Garcia s'est voulu rassembleur afin de gommer la déception de l'ère Tedesco. La tendance n'était pas optimale après la défaite à Murcie, mais le match retour, à Genk, a redonné de l'espoir à tout le monde.

"L'un de nos objectifs, c'est de mettre les 12 millions de Belges derrière nous. Si on y arrive, ce sera une belle réussite. Cette remontada contre l'Ukraine a redonné de l'enthousiasme et de la confiance aux gens, ils ont vu de quoi leur équipe nationale était capable."

On veut se qualifier pour la Coupe du Monde sans passer par le barrage"

Le sélectionneur ne veut toutefois pas s'emballer. Son attention est déjà tournée vers début juin et les deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde, en Macédoine du Nord puis contre le Pays de Galles.

"On a beaucoup d'espérances pour cette qualification pour la Coupe du Monde, on ne veut pas voir plus loin que ça. On va jouer tous les matchs pour les gagner et on ne veut pas être en barrages au mois de mars. On veut déjà être qualifiés fin novembre pour le Mondial 2026, c'est notre objectif." Pour rappel, le premier de chaque groupe sera immédiatement qualifié, tandis que le deuxième disputera les barrages.