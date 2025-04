Vendu avec un bénéfice de 20 millions d'euros ? Le Bayern vise l'un des cracks de Pro League !

Le Bayern Munich pourrait bien venir faire ses emplettes du côté de la Pro League. Depuis plusieurs semaines, le nom de Kos' Karetsas, grand talent du Racing Genk, circule du côté de la Bavière (lire ici). Mais selon les informations de Dominik Schneider (FussballTransfers), un autre joueur limbourgeois figure désormais sur les tablettes du club allemand : Tolu Arokodare.

L'attaquant nigérian réalise une saison convaincante sous les couleurs de Genk (22 buts toutes compétitions confondues), ce qui n’a pas échappé à Vincent Kompany, entraîneur du Bayern, toujours attentif aux profils prometteurs de notre championnat. Selon les dernières informations venues d'Allemagne, le Bayern aurait déjà pris contact avec Genk pour se renseigner sur le joueur. Aucune offre concrète n'a été formulée à ce stade, mais l’intérêt est bien réel.

Le Racing Genk, conscient de la valeur grandissante de son buteur, aurait fixé son prix à 25 millions d'euros, lui qui a été acheté à Amiens contre 5 millions d'euros en janvier 2023. Une somme qui pourrait refroidir certains prétendants, mais pas nécessairement le Bayern, surtout s’il souhaite rajeunir son secteur offensif.

Le VfB Stuttgart suivrait également le joueur avec attention. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande actuelle d’Arokodare est estimée à 13 millions d’euros. L’attaquant de 23 ans est encore sous contrat à Genk jusqu’en juin 2027, ce qui donne au club une position de force dans les négociations.

Alors que le mercato estival approche, Arokodare pourrait bien être l’un des noms chauds du marché. Reste à voir si le Bayern passera de l'intérêt aux actes concrets.

