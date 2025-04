Le Cercle de Bruges s'offre un bol d'air : pour Saint-Trond, c'est à nouveau la galère

Saint-Trond avait battu le Cercle de Bruges il y a quelques jours ; les Canaris sont désormais de retour à la case départ et n'ont pas su faire fructifier cette victoire. Les Groen & Zwart entrevoient le maintien.

Cette semaine aura été une partie de ping-pong entre STVV et le Cercle de Bruges : vainqueurs au Stayen, les hommes de Wouter Vrancken ont gâché cet avantage en allant s'incliner au Jan Breydel ce samedi (3-1).

Saint-Trond, il faut dire, s'est tiré une balle dans le pied : mené après 25 minutes et un but de Perrin, le club trudonnaire s'est retrouvé à 10 après l'expulsion de Rihito Yamamoto (36e). Juste avant la pause, Somers faisait le break.

Au retour des vestiaires, Louis Patris redonnait espoir à STVV, et le Cercle se mettait alors à bafouiller son football, même à 11 contre 10. Adriano Bertaccini avait le ballon du 2-2 au bout du pied, mais manquera l'occasion.

En fin de match, le Cercle reprendra l'ascendant, et finira par se rassurer en obtenant un penalty dans le temps additionnel, que transformera Brunner (90e+1). La victoire brugeoise est dès lors entérinée.

Le Cercle de Bruges compte désormais 2 points d'avance sur Saint-Trond, barragiste, et 6 sur le KV Courtrai à deux journées de la fin. Autant dire que la descente directe ne concerne plus vraiment les Groen & Zwart, qui reçoivent Courtrai la semaine prochaine et peuvent en sceller le sort.