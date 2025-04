Une célébration mythique que Lucas Stassin avait prévu de faire contre l'OL a finalement été avortée : voici la raison

Lucas Stassin avait prévu de brandir son maillot vers l'avant, à l'instar de Nabil Fekir lors de son second but face à l'OL. Mais, une raison l'a poussé à renoncer à cette célébration.

Dimanche dernier, Lucas Stassin a été grandiose en inscrivant un doublé dans le derby face à l'OL. Les deux buts du joueur belge ont permis à Saint-Étienne de finalement s'imposer sur le score de 2-1.

Mais alors que la célébration "panthère" effectuée par l'ancien Anderlechtois lors de son second but fait déjà beaucoup parler, il aurait bien pu faire une célébration encore plus provocante. En effet, L'Équipe rapporte que l'avant-centre avait prévu de célébrer en brandissant son maillot face au parcage en réponse à la célébration de Nabil Fekir en 2017.

Finalement, le buteur a été réticent à l'idée de faire cette célébration en raison de l'absence de supporters lyonnais. La symbolique aurait été forte afin de répondre à la provocation lyonnaise d'il y a 8 ans.

Ce samedi, Lucas Stassin devrait disputer une nouvelle rencontre avec les Verts. Les hommes d'Eirik Horneland affronteront Strasbourg et espèrent bien s'imposer pour sortir de la zone rouge.