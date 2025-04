Lucas Stassin lui a fait très peur : "Connaissant mon passé..."

Ce samedi, Corentin Tolisso faisait partie des buteurs lyonnais lors de la belle victoire contre Rennes. Il était pourtant victime récemment d'une belle frayeur.

Lors du derby entre Saint-Etienne et Lyon, Corentin Tolisso avait été victime d'un tacle très appuyé et maladroit de la part d'un certain Lucas Stassin. Un geste qui aurait dû valoir un carton rouge au Belge, finalement pas exclu.

Stassin a présenté ses excuses après son geste, mais Tolisso en a été quitte pour une belle frayeur. L'international français était déjà de retour ce samedi contre Rennes, à la surprise générale.

On craignait en effet une longue absence pour le joueur de 30 ans, qui est connu pour sa fragilité. "Bien sûr, j'ai eu très peur, surtout connaissant mon passé", reconnaissait le Français après la victoire (4-1) contre Rennes lors de laquelle il a marqué l'un des buts de son équipe.

"J'ai été très rassuré après l'examen. On a tout fait pour que je puisse être présent ce soir, c'était une course contre la montre", continue Tolisso. "On m'a fait un bon straps pour que ça tienne et j'ai pu jouer et aider l'équipe". Le milieu de terrain est sorti après 66 minutes, la victoire lyonnaise étant acquise.

De son côté, Stassin s'en réjouira certainement, lui qui a échappé à une expulsion méritée lors du derby Rhône-Alpes...