Avec un message pour les supporters du Standard, Ibe Hautekiet donne le ton avant le choc wallon : "On sait que ce n'est pas très attractif, mais..."

Encore raté pour le Standard, désormais sur une série de 26 matchs sans victoire en Play-offs 2. Le parcage l'a fait comprendre au coup de sifflet final : la victoire sera obligatoire dans le choc wallon, dimanche contre Charleroi.

C'est encore avec de la déception qu'Ibe Hautekiet est arrivé dans la zone mixte du King Power Stadion de Louvain, samedi. Le Standard a partagé à OHL et n'a toujours pas gagné en Europe Play-offs, malgré une meilleure deuxième mi-temps.

Avec de meilleures courses devant le but, on aurait pu avoir dix ou quinze occasions"

"Notamment grâce aux centres d'Ilay Camara, mais il n'y avait personne pour marquer. Si les courses devant le but avaient été meilleures, on aurait pu dire que le Standard a eu dix ou quinze occasions, mais il n'en a eu que cinq. La première mi-temps, par contre, n'était pas bonne. Tout le monde a tout donné, tout le monde est cuit, mais ce n'était pas encore assez. Dans la dernière passe, aussi, il y a eu du déchet", regrettait le défenseur central.

"J'ai le sentiment qu'on a perdu deux points, mais Louvain peut dire ça aussi. C'est un petit peu l'histoire de ces Europe Play-offs. Je me rappelle du premier match où OHL avait égalisé après une faute sur moi. Ici, c'est bien d'avoir marqué pour revenir au score, mais ce n'était pas suffisant."

Victoire indispensable dans le choc wallon, sous peine de représailles

Voilà le Standard relégué à six longueurs de Charleroi et de la tête des Europe Play-offs. Le kop liégeois, bien garni à Den Dreef, l'a bien fait comprendre au coup de sifflet final : peu importe la situation au classement, une défaite dans le choc wallon ne passera pas.

"Les supporters sont tops, je veux remercier tous ceux qui sont venus et qui viennent à tous les matchs. Les Europe Play-Offs ne sont pas très attractifs pour les supporters, mais ils viennent toujours. On le sait, on devra être à 100 % contre Charleroi."

"On n'avait pas mal joué là-bas, mais ils ont marqué quand on était en infériorité numérique. Cette fois, on devra les battre à la maison. On ne pense pas au classement, mais on veut faire un bon match pour les supporters et pour le Standard", a conclu Ibe Hautekiet, qui demeure une valeur sûre pour Ivan Leko et qui continue de s'affirmer comme un pilier de la défense centrale des Rouches.