L'Union pourra-t-elle se permettre de conserver son chien de garde argentin ? "Cette saison a été un grand pas en avant"

Kevin Mac Allister a vécu le match du titre de manière assez nerveuse dans les tribunes. Le soulagement est à la hauteur de ces moments de tension.

Kevin Mac Allister avait prévenu : il serait sans doute plus tendu en tribune que les joueurs sur le terrain. Suspendu pour avoir écopé d'un carton jaune assez sévère contre l'Antwerp, l'Argentin a dû se résoudre la mort dans l'âme à assister de manière aussi passive qu'impuissante au dénouement final.

Il a tout de même pu exulter, en étant sacré champion le même jour que son frère Alexis, titré avec Liverpool : "C'est un sentiment incroyable, on s'est battu pour ce titre toute la saison. On a joué avec un grand cœur, on a fait le job, maintenant il faut profiter", explique-t-il à notre micro.

La Gantoise a tout de même donné aux Unionistes plus de fil à retordre que prévu. "On savait que ce ne serait pas facile. C'est un match décisif : on a beau avoir de la qualité, il y a toujours des émotions. En ce sens, la première mi-temps a été difficile, mais la seconde a été bien meilleure, on gagnait beaucoup plus les seconds ballons. Au sein du vestiaire, on savait que cela arriverait".

Un maillon essentiel de l'équipe

À titre personnel, le natif de Buenos Aires peut se targuer d'avoir joué un rôle non négligeable dans le sacre unioniste : loin d'être le plus grand sur le terrain du haut de son mètre 75, celui que les supporters saint-gillois surnomment affectueusement Kevito a compensé par un sens de la détente et une détermination à toute épreuve : "Cette saison a été un grand pas en avant pour moi. J'ai inscrit plus de buts (cinq), je travaille dur en défense. Chaque jour, je me sens meilleur".

Kevin Mac Allister n'avait glané qu'un trophée avant de rejoindre l'Union, le voilà désormais à quatre (en comptant la Supercoupe). "Le plus grand moment de ma carrière ? Oui, mais pas le dernier, j'espère. C'est toujours difficile de profiter quand on pense à l'étape suivante, mais il faut prendre conscience de ce que l'on a fait".

La prochaine étape, c'est justement ce qui intéresse les supporters de l'Union. Leur protégé sera inévitablement convoité cet été. Poursuivra-il tout de même l'aventure au Parc Duden ? "Disputer la Ligue des Champions avec l'Union ? J'espère. Ce n'est pas le meilleur moment pour penser à tout cela, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une compétition qu'on envie de jouer".