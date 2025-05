Officiel : un Diable Rouge prêté en Premier League n'est pas retenu et retourne dans son club

En février 2024, Orel Mangala a été prêté par Nottingham Forest à Lyon, avant d'être acheté en fin de saison par les Gones pour 23,5 millions d'euros.

Mais, en fin de mercato estival, le milieu de terrain des Diables Rouges a été prêté à Everton, en Premier League, qui ne disposait pas d'option d'achat.

Cependant, le joueur de 27 ans n'a pas vécu la saison espérée avec les Toffees. Victime de blessures, notamment au genou, Orel Mangala a participé à 19 rencontres de Premier League cette saison, pour 39 % du temps de jeu total.

Blessé au genou, Orel Mangala n'a pas encore été appelé par Rudi Garcia et va devoir retrouver du temps de jeu s'il veut avoir sa chance sous les ordres du nouveau sélectionneur des Diables.

En effet, Everton a annoncé ce lundi que l'ancien joueur de Stuttgart quittera bien le club le 30 juin. Le club anglais décide donc de ne pas négocier un potentiel transfert avec Lyon. Mangala devra convaincre au bord du Rhône, ou se trouver un nouveau point de chute.

Everton can confirm Jack Harrison, Jesper Lindstrøm, Orel Mangala and Armando Broja will return to their parent clubs when their loan deals expire next month.



Thank you for your service and good luck for the future, lads. 💙