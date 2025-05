Des U17 régionaux avec Mouscron à la Premier League : la folle ascension d'un enfant du Futurosport

Sunderland n'est pas redescendu de son nuage après avoir validé son billet retour en Premier League. Avec une légère touche du plat pays dans l'effectif.

Il y a huit ans, Sunderland quittait la Premier League par la petite porte. Les Black Cats ont connu quelques saisons cauchemardesques, redescendant même en League One dans la foulée. Le documentaire de Netflix 'Sunderland till I die' n'est pas un mythe : les supporters sont restés derrière l'équipe. Mais le Stadium of Lights a dû s'armer de patience face à cette période de vaches maigres. La remontée en deuxième division il y a trois ans a été une première étape vers le retour du club au premier plan.

Avant le Graal, le retour en Premier League obtenu il y a quelques jours : quatrièmes de Championship cette saison, les Black Cats ont d'abord écarté le Coventry de Norman Bassette pour s'offrir une finale face à Sheffield United. Une finale mal embarquée puisque Sheffield a ouvert le score après 25 minutes. Mais Sunderland a égalisé au début du dernier quart d'heure, avant de marquer le but fatidique dans le temps additionnel.

Blondy Noukeu, de Mouscron à la Premier League

Lors du dernier passage du club en Premier League, le football belge suivait de près les prestations de l'équipe grâce à la présence de Simon Mignolet. Le Diable Rouge a gardé les buts des Black Cats pendant trois ans, une expérience qui lui a servi de tremplin vers Liverpool. Cette saison encore, l'effectif a une légère coloration belge. Le jeune attaquant Trey Ogunsuyi a déjà pris place sur le banc à plusieurs reprises. Mais un autre membre du noyau a également frappé ses premiers ballons en Belgique.

Il s'agit de Blondy Noukeu, le troisième gardien. Le garçon est né et a commencé à grandir à Douala, au Cameroun, mais débarque dans notre pays en 2005, quand son père signe à Mouscron. Ancien milieu de terrain international passé par La Gantoise, Malines, Deinze ou encore Izegem, Patrice Noukeu donne le goût du football au fiston, qui débute alors à l'Excel Mouscron à huit ans.

Comme souvent chez les gardiens, c'est un coup du sort qui décide de sa destinée. Un jour, il manque quelqu'un au but. L'entraîneur demande alors à la mère du bambin si elle accepte de voir son fils prendre place dans les cages. L'histoire est en marche. Le petit Blondy prend goût au poste de gardien et ne rendra plus jamais ses gants.

Egalement passé par Luingne, le jeune gardien reste à Mouscron jusqu'à ses 17 ans. Il s'entraîne même à plusieurs reprises avec l'équipe première. Mais le contexte est loin d'être propice pour intégrer des jeunes. Fautes de réelles perspectives d'avenir et de possibilité de signer un contrat, Noukeu tente sa chance en Angleterre. Un pari gagnant : après deux semaines de test, Stoke City lui propose un contrat de trois ans. Celui qui évoluait encore en U17 régionaux deux ans plus tôt quitte ainsi le Futurosport des rêves plein la tête en 2019.

Chez les Potters, son apprentissage s'accélère encore. En 2021, il intègre le noyau A mais alterne toujours avec l'équipe réserve. Ses séjours en prêt à Crawley et Southend lui permettent de prendre de la bouteille. Mais se frayer un chemin au sein de l'équipe première reste un long chemin : la saison dernière, c'est une blessure d'un des portiers du noyau A qui lui vaut sa seule présence sur le banc en Championship. Jusqu'à l'offre de Sunderland. Les Blacks Cats veulent profiter de sa fin de contrat pour le recruter gratuitement et lui proposent un poste de troisième gardien. Noukeu accepte et a ainsi vécu de l'intérieur cette saison historique.

Appelé par la sélection camerounaise en 2020, il s'apprête désormais à vivre de grands moments en Premier League. A un an de la fin de son contrat, la suite de son aventure en Angleterre reste toutefois incertaine. Mais après les pas de géant réalisés depuis son passage à Mouscron, l'heure n'est pas à faire la fine bouche.