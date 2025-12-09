Saint-Trond surprend la Belgique : voici ce qui fait la différence cette saison

Saint-Trond continue d'impressionner en Jupiler Pro League. Après leur spectaculaire victoire 3-2 contre le Club de Bruges, les Trudonnaires ont grimpé à la deuxième place du classement. Un succès mérité qui suscite clairement beaucoup d'enthousiasme au sein du groupe.

Rein Van Helden, titulaire à chaque rencontre de championnat cette saison, s’est montré particulièrement enthousiaste. "Je suis super heureux. Le ressenti est bon, nous avons un très chouette groupe, tout le monde s’entend bien. Quand l’équipe va bien, l’individu va bien aussi. C’est toujours agréable", a-t-il déclaré à notre micro.

Garder les pieds sur terre

La positivité qui règne au club est exceptionnelle. "C’est juste fantastique", poursuit Van Helden, qui insiste sur la nécessité de rester lucide. "Il ne faut pas rester longtemps à célébrer, il faut continuer. La semaine prochaine, on rejoue un gros match, à Anderlecht."

Il y a quelques mois, personne n’aurait imaginé un tel parcours : "Beaucoup disaient qu’après quelques journées, on retomberait au classement. On a eu un petit creux, mais on en est bien sortis."

"Mais nous ne sommes encore nulle part, c’est important de le rappeler", ajoute Rein Van Helden. "On a déjà vécu de très belles rencontres, mais il faut continuer. Maintenant, il ne faut pas s’arrêter ni commencer à rêver."





"La mentalité et le groupe font-ils la différence avec la saison dernière ? "À 100 %", tranche-t-il.