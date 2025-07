OFFICIEL : un jeune talent formé au Standard de Liège fait ses adieux après onze années au club !

C'est désormais officiel, Lucas Noubi n'est plus un joueur du Standard de Liège. Le jeune talent a fait ses adieux sur ses réseaux sociaux après onze années passées au club.

Le Standard de Liège ne poursuivra pas l'aventure avec trois joueurs. Noah Mawete, Adriano Mansala-Mpati et Lucas Noubi quittent le club.

Mawete vient de réaliser une bonne saison en prêt du côté du Lierse. Après huit années passées au club, il va rejoindre Beveren. "Il est temps pour moi d’emprunter un nouveau chemin. Ce n’est donc pas un adieu, mais simplement un au revoir…", écrit notamment le milieu défensif qui a rejoint le club à l'âge de 13 ans. Adriano Mansala-Mpati rejoint quant à lui le MVV Maastricht.

Le dernier Liégeois à avoir officialisé son départ est Lucas Noubi. Malgré une proposition de prolongation du Standard de Liège, le joueur a préféré mettre un terme à son aventure avec le Matricule 16.

Les adieux de Lucas Noubi

"Après 11 années dans ce club, mon aventure au Standard de Liège arrive à sa fin. C’est difficile de trouver les mots pour dire au revoir à ce qui a été bien plus qu’un club pour moi, ce qui a été ma deuxième maison. C’est ici que j’ai grandi, que je suis devenu un homme, entouré de personnes incroyables et de souvenirs inoubliables", confie le jeune joueur dans un premier temps.

"À chaque fois que j’ai eu la chance et l’opportunité de porter ce maillot, je me suis battu de toutes mes forces, avec fierté, honneur et amour pour ces couleurs. Porter le maillot du Standard a toujours été un privilège, et je l’ai fait avec le cœur. Sclessin restera pour moi un lieu unique. J’y ai connu mes premiers frissons, porté par votre passion, vos chants, votre soutien inconditionnel. Vous, les supporters, m’avez accueilli dès le premier jour comme un des vôtres, et je ne vous remercierai jamais assez pour ça."

Représenter le Standard était avant tout une fierté pour lui : "Je pars avec la tête haute, des amitiés solides, des émotions gravées à jamais et une immense fierté d’avoir représenté ce blason pendant plus d’une décennie. Merci à mes coéquipiers, aux coachs, au staff, et à toutes les personnes qui font vivre ce club au quotidien. Et surtout, merci à Dieu de m’avoir permis de réaliser un rêve d’enfant : devenir joueur professionnel au Standard de Liège, mon club de cœur. Ce n’est qu’un au revoir. Le Standard fera toujours partie de moi."