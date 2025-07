Voici le joueur du Club de Bruges qui pourrait bien être la prochaine révélation des Blauw en Zwart !

Le Club de Bruges et la jeunesse ? C'est une formule qui a porté ses fruits ces dernières années. Et il se pourrait bien que les Blauw en Zwart poursuivent sur cette lancée lors de la nouvelle saison. Le club croit en tout cas énormément en Kaye Furo.

Il y a quelques mois, Robin Veldman, alors entraîneur du Club NXT, fut l’un des premiers à le dire haut et fort, sans langue de bois, même s’il n’est désormais plus en poste chez les Blauw en Zwart. "Pour moi, Vermant et Furo sont les deux plus grands talents de leur génération. Ils sont très complémentaires, avides et dangereux", avait déclaré Veldman. Depuis, on a déjà vu Vermant évoluer avec le noyau A, où il s’est notamment illustré lors de la finale de la Coupe.

Un quatrième attaquant cette saison ?

Mais on peut donc aussi commencer à attendre des choses de Furo. Nicky Hayen y croit également. Kaye Furo devrait ainsi endosser le rôle de quatrième attaquant au Club de Bruges, dans le but de devenir à terme le nouveau Roméo Vermant pour les Blauw en Zwart.

L’objectif reste le même : devenir à terme l’avant-centre numéro un du Club. L’été dernier, l’attaquant avait suscité énormément d’intérêt à l’étranger, mais il avait préféré prolonger son séjour au Jan Breydelstadion avec un nouveau contrat.

L’avant-centre de 18 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027, mais le Club de Bruges souhaite déjà le prolonger. Sa valeur marchande a grimpé à un million d’euros la saison passée. Le jeune joueur, qui évoluait jusqu’en 2017 dans les équipes de jeunes de l’Antwerp, attire de nouveau l’intérêt de plusieurs clubs cet été.

Il a déjà eu l’occasion de faire ses débuts avec l’équipe première la saison dernière, mais c’est avec le Club NXT qu’il s’est montré précieux. Avec la Youth League comprise, il a inscrit pas moins de 11 buts et délivré 3 assists en 2120 minutes, soit une contribution décisive toutes les 151 minutes.

Wout Verlinden, Samuel Gomez Van Hoogen, Laurens Goemaere, Lucas Delorge, Naïm Amengai, Jesse Bisiwu et Kaye Furo débutent la deuxième mi-temps ! 👶 https://t.co/02vQKSCoqY — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) June 28, 2025

Lors de cette préparation, il a eu droit à plusieurs opportunités. Il s’entraîne pleinement avec le noyau A et a déjà disputé plusieurs minutes lors des matches amicaux. Cela montre qu’il a franchi un nouveau palier.

Kaye Furo en Hugo Siquet 🤩 pic.twitter.com/1VSWKcmlni — Yang 💙🖤 (@ByronYang99) June 23, 2025

"J'ai rarement vu quelqu’un d’aussi grand, tout en étant aussi rapide et mobile", peut-on entendre au sein du Club, selon le Nieuwsblad. Un éloge qui renforce encore davantage l’idée qu’il mérite de rester plus longtemps au Club.

Fait notable : sa sœur Tracy Furo s'impose également sous les couleurs du Club YLA. Un argument de plus pour prolonger l’aventure ensemble à Bruges. Une chose est sûre : le talent ne manque pas dans cette famille. L’intention de Nicky Hayen est de le garder dans le noyau A toute la saison. Ainsi, il pourra goûter au plus haut niveau, même si la concurrence s’annonce rude.