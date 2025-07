"En termes d'expérience, ils sont peut-être favoris" : Rik De Mil sait à quoi s'attendre face à Hammarby

Rik De Mil est conscient qu'il s'apprête à affronter une équipe d'Hammarby expérimentée ce soir. Le coach des Zèbres en est cependant sûr : ses joueurs sont capables de s'imposer.

Le Sporting de Charleroi affrontera Hammarby au deuxième tour préliminaire retour de la Conference League ce jeudi. La semaine dernière en Suède, les Zèbres ont tenu en échec les Suédois avec un score nul et vierge.

À la veille de cette rencontre, Rik De Mil s'est présenté à la presse. "Bien sûr, il y aura un peu de nervosité car nous sommes une jeune équipe, sans une grande expérience européenne, mais je suis sûr qu'on peut gérer cela. Cela doit nous pousser," explique-t-il dans des propos relayés par L'Avenir.

"Il est difficile de donner un pourcentage de chances de qualification," poursuit-il. Les Zèbres devront être plus présents offensivement qu'à l'aller : "On devra se créer plus d'occasions qu'à l'aller et être plus efficaces si on veut se qualifier."

C'est une équipe expérimentée et qui perd peu que recevront les Zèbres : "C'est un club qui a très peu perdu dans son championnat, seulement une fois à l'extérieur. Ils ont aussi du vécu."

"Donc en termes d'expérience, ils sont peut-être favoris, mais on joue chez nous, on ne doit pas avoir peur."