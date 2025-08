🎥 L'Antwerp faussé par l'arbitrage ? L'analyse... très simple de Stef Wils après le partage contre Genk

Malgr√© les doutes, l'Antwerp a plut√īt bien entam√© sa nouvelle saison. L'entra√ģneur Stef Wils a d√©croch√© un point face au champion en titre, l'Union, le week-end dernier, et en a obtenu un autre ce dimanche sur le terrain du Racing Genk.

Stef Wils avait opté pour une organisation solide, laissant volontairement le ballon à Genk. Un plan qui s’est révélé payant : sur une contre-attaque parfaitement menée, Vincent Janssen a donné l’avantage à l’Antwerp. Genk a toutefois rapidement réagi, et la rencontre s’est terminée sur un score de parité (1-1).

Nous n'avons pas pu créer assez de danger"

« Si je regarde le déroulement du match, je pense que nous pouvons être satisfaits du point ramené ici », nous a commenté l’entraîneur de l’Antwerp en conférence de presse. Il s’est montré lucide dans son analyse : « Nous n’avons pas su créer assez de danger par nous-mêmes pour espérer davantage. »

« Les dix premières minutes ont été un peu compliquées, notre organisation n’était pas optimale. On a corrigé cela rapidement, ce qui nous a permis de mieux maîtriser le jeu ensuite. »

Un penalty oublié pour l'Antwerp ?

« Au final, nous n’avons pas concédé énormément d’occasions, et nous avons réussi à être dangereux à plusieurs reprises en contre. On ouvre le score, puis il y a ce moment litigieux : penalty ou non ? Je ne vais pas trancher là-dessus. »

« L’égalisation est arrivée assez vite. En deuxième période, nous avons essayé de reproduire le même schéma, mais nous avons reculé un peu trop. Genk avait la possession, mais s’est rarement montré dangereux grâce à notre bon bloc défensif. »

Relancé sur l’éventuelle faute de Sadick sur Kerk, Stef Wils a finalement précisé sa pensée : « À mon avis, l’arbitre aurait pu siffler penalty. » Une phrase qui en dit long sur ce moment clé de la rencontre.