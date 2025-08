Départ raté pour Zulte Waregem : Vandenbroeck reconnaît un vrai problème

Zulte Waregem a coulé samedi à Westerlo (3-1), rapidement mené 2-0. Sven Vandenbroeck l'admet : son équipe a couru après le score du début à la fin.

Zulte Waregem reste bloqué à un point sur six après deux journées de Pro League. Ils se sont inclinés 3-1 ce samedi après-midi sur la pelouse de Westerlo. Moins d’une minute après le coup d’envoi, les visiteurs étaient menés.

Après dix minutes, le score était de 2-0. "On peut analyser beaucoup de choses, mais il suffit de revoir le premier quart d’heure", a déclaré l'entraîneur Sven Vandenbroeck après le match. "En tant que promu, on voulait faire un bon match, comme la semaine dernière. Mais dès la première minute, on a couru après le score."

Zulte a essayé, mais sans en faire assez avec le ballon. Les deux équipes ont eu des occasions, mais peu de vraies grosses opportunités. "On est mieux rentrés dans le match après ça, mais il nous a manqué de la puissance, en défense comme en attaque, pour vraiment espérer revenir", a ajouté le coach.

À dix minutes de la fin, Vandenbroeck a tenté un coup offensif. Mais le coup de grâce est arrivé juste après. "On voulait jouer avec deux attaquants, mais une minute plus tard, on a encore encaissé. Ça a brisé notre élan."

"On a eu l’impression d’être dans le match, mais en réalité, ce n'était pas le cas", a-t-il conclu.