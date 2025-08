Ultimatum de l'AC Milan : Ardon Jashari bientôt fixé sur son avenir ?

Le dossier Ardon Jashari entre dans sa phase décisive. Selon le Corriere dello Sport, l'AC Milan a posé un ultimatum à Bruges.

Le Club de Bruges a jusqu’à mardi au plus tard pour décider s’il laisse partir le milieu suisse Ardon Jashari vers l'AC Milan. Le joueur, suivi depuis un moment par Milan, a un accord personnel avec le club italien, mais les négociations entre les deux équipes traînent.

Selon Corriere dello Sport, les Rossoneri en ont assez et ne veulent plus jouer le jeu des offres et contre-offres. Une décision doit être prise dans les 24 heures. Milan n’a aucune intention de revoir son offre à la hausse.

L’AC Milan a un plan B

En parallèle, le club italien explore d'autres pistes. En tête de liste : Javi Guerra, jeune milieu de terrain de Valence. Si Bruges continue à hésiter, Milan pourrait rapidement tourner la page et se concentrer sur l’Espagnol.

Pour le Club de Bruges, c’est une décision à conséquences. Soit il encaisse un joli montant pour Jashari soit il devra réintégrer un joueur frustré dans un milieu de terrain bien fourni.

Quoi qu’il en soit, la décision finale tombera aujourd’hui ou demain. Le feuilleton Jashari touche à sa fin.