Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

Arnaud Bodart a rejoint le LOSC pour être la doublure de Lucas Chevalier... qui va partir. Le gardien belge sera numéro un en attendant un probable remplaçant au Français.

Lucas Chevalier va rejoindre le PSG. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé l'information via son célèbre "here we go".

Le joueur a signé un contrat de cinq ans. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros, bonus compris. Le portier devrait déjà être disponible pour affronter Tottenham en Supercoupe mercredi prochain.

Il devra probablement accepter d'évoluer aux côtés de Gianluigi Donnarumma. Ce dernier semble finalement en bonne voie pour rester au club à un an de la fin de son contrat.

L'Équipe explique même que le gardien français n’aurait pas donné son accord s’il savait que l’Italien restait au club. Paris espère toujours trouver une porte de sortie pour l’ancien portier de l’AC Milan, mais cela risque de ne pas être une mince affaire.

Le LOSC va désormais devoir intensifier sa recherche d’un nouveau gardien. Pour le moment, ce sera donc Arnaud Bodart, arrivé cet été, qui sera numéro un. En attendant, le gardien belge qui a rejoint le club pour être la doublure de Lucas Chevalier pourrait avoir la possibilité de se montrer. Ricardo Velho (qui évolue à Farense, D2 portugaise) et Dominik Greif (Majorque) sont cités comme étant de potentiels futurs gardiens du LOSC.