OFFICIEL : l'Olympic Charleroi recrute deux nouveaux attaquants juste avant le début du championnat

Photo: Royal Olympic Club Charleroi

C'est ce vendredi soir que ça commence : le coup d'envoi de la Challenger Pro League. Le promu, l'Olympic Charleroi ouvre le bal face à l'autre promu, les jeunes de La Gantoise. Les Hennuyers ont annoncé deux renforts juste avant cette première rencontre.

Deux semaines après le début de la Pro League, c’est le retour de la Challenger Pro League ce vendredi soir, avec une affiche entre l'Olympic Charleroi et les jeunes de La Gantoise. Une autre rencontre opposera également Seraing au Beerschot.

Dans le duel entre les deux promus, il faudra voir qui prendra le meilleur départ dans une saison où les deux équipes espèrent évoluer dans l’ombre, sans être inquiétées par la relégation.

Deux nouveaux attaquants pour l’Olympic Charleroi

Le club carolo a officialisé deux arrivées juste avant le début du championnat. Toshio Lake et Vito Kopic viennent renforcer les rangs de l’Olympic Charleroi.

Lake est un avant-centre néerlandais de 24 ans. Il arrive en provenance du club grec du PAS Lamia, avec lequel il a été relégué de l’élite la saison passée. En 17 matchs, il avait inscrit un but.

Kopic est bien plus jeune que son nouveau coéquipier néerlandais. Le Croate n’a que 18 ans et arrive du CFR Cluj, en Roumanie. Les deux recrues pourraient d’ailleurs disputer leurs premières minutes dès vendredi soir. Le match débute à 20h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une publication partagée par Olympic Charleroi (@olympic_club_charleroi)

Suis Olympic Charleroi - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

